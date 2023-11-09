كاميلا تعيد ارتداء فستان تتويجها ملكة.. لهذا السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في الافتتاح الرسمي للبرلمان البريطاني، الذي يمثل المرة الأولى التي يقام فيها هذا الحدث منذ جلوس الملك تشارلز الثالث على العرش البريطاني، أطلت الملكة كاميلا، إلى جانب زوجها الملك، بكامل أناقتها وتألقها.

واختارت الملكة أن ترتدي الفستان نفسه، الذي أطلت به خلال التتويج الملكي التاريخي في مايو الماضي، والذي نفذه المصمم البريطاني بروس أولدفيلد، خصيصاً لها.

ويتميز فستان كاميلا العاجي، المصنوع من قماش «Paduasoy»، وهو نسيج حريري فاخر ذو لمسة نهائية لامعة باهتة، بمجموعة من التطريزات ذات الألوان العاجية والفضية والذهبية، وكمين طويلين، وكتفين بارزتين، ورقبة واسعة على شكل حرف (V)، أعطت كاميلا صورة ظلية ملكية للحفل السنوي.

ويتميز الفستان، أيضاً، بلمساتٍ شخصية، فقد تمت حياكته بزخارف عاطفية سرية في إشارة إلى أحبائها، مثل أسماء أحفاد الملكة كاميلا التسعة، المطرزة بشكل خفي حول حافة تنورتها، وكلبين ذهبيين صغيرين يمثلان كلبيها المحبوبين: «بلوبيل»، و«بيث»، وإلى جانب ذلك برزت في التطريزات الزهور البرية؛ للدلالة على حب كاميلا للطبيعة والبستنة.

وكشف بروس أولدفيلد أن ابتكار هذه التحفة الفنية استغرق «ست سنوات من حياته»، وذلك بعدما سألته كاميلا حول ما إذا كان بإمكانه تصميم فستان التتويج الخاص بها.

ووصف أولدفيلد، البالغ من العمر 72 عاماً، عملية تصميم الفستان بأنها «المهمة النهائية في مسيرته المهنية»، مشيراً إلى أنه عمل مع كاميلا لأكثر من عقد من الزمن، ويعرف كيف يجب أن يصمم الفستان لها، مضيفاً: «أعتقد أنها أرادت ما يريده الجميع في الفستان، وهو الجاذبية».

إلى جانب ذلك، اختارت كاميلا أن ترتدي واحدة من أندر القطع في مجموعة الجواهر الملكية، وهي تاج إكليل ولاية جورج السادس لأول مرة، المرصع بـ1333 ألماسة، و169 لؤلؤة، بما في ذلك: حجر أصفر شاحب بوزن أربعة قراريط في وسط الصليب الأمامي، وهو قطعة من المجوهرات ترتبط ارتباطاً وثيقًا بالملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وكان جورج الرابع قد كلف شركة «Rundell & Bridge» بتصنيع القطعة عام 1820، مقابل 8216 جنيهاً إسترلينياً، وسرعان ما أصبحت من أكثر تيجان الملكة الراحلة إليزابيث الثانية شهرةً.

وفي إشارة أخرى إلى الملكة إليزابيث الراحلة، ارتدت كاميلا رداء الدولة المخملي القرمزي، الذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر، والذي ارتدته الملكة الراحلة أثناء تتويجها، وتم الحفاظ عليه مع تعديلات من قبل إيدي ورافنسكروفت، أقدم خياط في لندن.

وأضافت كاميلا لمسة مؤثرة، حيث وضعت زهرة خشخاش حمراء على حقيبة اليد البيضاء، التي كانت تحملها عند وصولها إلى البرلمان، حيث يعتبر نبات الخشخاش رمزاً ليوم الذكرى في نهاية الأسبوع المقبل، والذي يحيي ذكرى الأفراد العسكريين، الذين لقوا حتفهم في الحرب.

ووفقاً لخبراء الموضة الملكية، فإن هناك تقليداً متعارفاً عليه بشكلٍ ضمني، هو إعادة ارتداء فساتين التتويج، إذ أعادت الملكة إليزابيث ارتداء فستان تتويجها من تصميم نورمان هارتنيل ست مرات بعد تتويجها عام 1953، إذ ارتدته خلال افتتاح البرلمان في نيوزيلندا وأستراليا وسريلانكا، وافتتاح البرلمان في كندا عام 1957، وهو ما فعلته كاميلا عندما أعادت ارتداء فستان تتويجها بعد 6 أشهر من التتويج.