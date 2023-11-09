“التمرين أولوية لهما”.. مدرب فيكتوريا وديفيد بيكهام الشخصي يكشف أسرار لياقتهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد عرض المسلسل الوثائقي، الخاص بعائلة لاعب كرة القدم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام، عبر منصة نتفليكس، أشارت الإحصاءات إلى أن أحد الأسئلة الكثيرة التي انتشرت كثيراً، وفقاً لمؤشرات «غوغل»، كان يتعلق بزوجته فيكتوريا مصممة الأزياء، وتحديداً روتين تمرينها، إذ ارتفعت عمليات البحث على الإنترنت حول هذا الموضوع بنسبة 5000% حول العالم، خلال الثلاثين يوماً الماضية.

ومن أجل ذلك، ظهر مدربها الشخصي، بوبي ريتش، على بعض المواقع؛ للتحدث عن تفاصيل روتينها الخاص.

وقال بوبي لمجلة «فوغ» العالمية: «لقد كنا نتدرب على الأوزان بانتظام، لمدة أربع أو خمس سنوات حتى الآن، حيث إن فيكتوريا تتعامل مع التدريب على أنه ضرورةٌ تماماً، مثله مثل تنظيف أسنانها»، مشيراً إلى أن التمرين شيء تريده، وتحب القيام به، ما يهيئها لتبقى بكامل نشاطها طوال اليوم.

وأوضح ريتش أن التمرين بالنسبة لفيكتوريا جزء من أسلوب حياتها، حيث يقوم بتدريبها شخصياً خمسة أيام في الأسبوع، وحتى خلال سفرها تستمر في التدرب، ولا شيء يتغير.

ومع خلفيته الكبيرة في الجودو، حيث كان بطل الجودو البريطاني خمس مرات، فإن ريتش يعامل عائلة بيكهام كما لو كانوا رياضيين، إذ يقول عن ذلك إنه يغرس أخلاقيات العمل وعقلية الرياضي في عملائه، ما يعني قيامهم بالتدرب من ثلاث إلى خمس مرات في الأسبوع.

ويوضح ريتش أنه يقوم بدورات صغيرة من تدريبات القوة، والتدريب على التحمل، والتدريبات المهمة لصحة القلب والأوعية الدموية لعائلة بيكهام، مشيراً إلى أن تدريبات القوة قد تستمر لمدة 75 أو 90 دقيقة، مع قليل من الراحة بسبب الأوزان الثقيلة، بينما في أحيان أخرى قد تكون مدة الجلسة 50 دقيقة، مبيناً أن ديفيد وفكتوريا يفعلان ما يُطلب منهما، باعتبار التمرين أولوية لهما.

ويضيف ريتش أن التدريب المستمر مع تقديم أجزاء من التمرين بكثافة متفاوتة، هو السر لجسد مثالي مثل فيكتوريا، وأنه في حين قد يبدو الأمر مخيفاً في البداية، إلا أنه ينجح، في حال قام الشخص بتقسيم التمارين، وإيجاد نشاطٍ يستمتع به.

ويقدم بوبي نصيحةً هي ضرورة العثور على نشاط تستمتعين به، حتى تتمكني من الحفاظ على نمط تمرين منتظم، ويكون متسقاً، فيقول إنه في حال كنتِ تتناولين نظاماً غذائيًا متوازنًا، وتتدربين لخمسة أيام في الأسبوع، فستشعرين بالعديد من الفوائد الصحية على الفور، إلا أن تغيرات الوزن قد تستغرق أكثر من شهرين من الجهد المستمر.

ويشير ريتش إلى أنه بالنسبة لفيكتوريا، الأمر كله يتعلق بتدريبات الأثقال، حيث إنه لا توجد لديها صالة ألعاب رياضية تحتوي على الكثير من الأجهزة ذات الأوزان الثابتة، لذلك تستخدم المساحة المتوفرة لديها، وهي تقوم بالكثير من تمارين الدمبل والحديد ووزن الجسم، كما تقوم بدمج الكثير من الحركات الوظيفية والمركبة، باستخدام مفصل أو ثلاثة مفاصل ومجموعات عضلية.

ويبين ريتش أن البعض لايزال يرفض فكرة رفع الأثقال؛ خوفاً من أنها ستؤدي إلى تضخم العضلات، إلا أن فيكتوريا دليل على أن هذه أسطورة، مؤكداً أنه في حال مارس الشخص تدريبات رفع الأثقال من ثلاثة إلى خمسة أيام في الأسبوع، فلن يمثل اكتساب الوزن الزائد مشكلة.

ويقول ريتش إن تدريب الأثقال مهم بشكل خاص للنساء، خاصة إذا كان لديهن أطفال، أو يمررن بمرحلة انقطاع الطمث، حيث إن هناك انخفاضاً بنسبة 5% في كثافة العظام لكل طفل لديكِ، لذلك من المهم حقًا أن تفكري في صحة العظام مبكراً، وهذه مجرد واحدة من فوائد تدريب الأثقال، كما أنه خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث، تكونين أيضاً أكثر عرضة لخطر الإصابة بهشاشة العظام، إضافةً إلى أن كتلة العضلات تساعد على عملية التمثيل الغذائي، التي تنخفض بشكل طبيعي مع تقدمنا في السن.