بـ««الزي المموّه».. شيرين عبد الوهاب تفاجئ الجمهور باستعادة رشاقتها وشعرها الطويل – صورة

كتب امير فتحي في الخميس 9 نوفمبر 2023 12:49 صباحاً - فاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها بظهورها برشاقة لافتة وذلك بعد غياب عن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي منذ إحيائها آخر حفلاتها في المملكة العربية السعودية قبل شهرين.

أحدث ظهور لـ شيرين عبدالوهاب

وكانت شيرين برفقة زوجها الفنان حسام حبيب في أحدث ظهور لهما بأحد المحال الخاصة بالأثاث، حيث ارتدت تيشيرت نسائية مموّهة بالألوان العسكرية، كشفت خسارتها للكثير من الوزن وجعلتها تبدو رشيقة. كما لفت شعر شيرين أنظار المتابعين إذ وصل طوله إلى كتفيها.

من ناحية أخرى، كانت شيرين عبد الوهاب قد قررت إلغاء حفلين كان من المنتظر أن تحييهما خلال الأيام الحالية، تضامناً مع الشعب الفلسطيني وما يحدث في غزة.

شيرين عبد الوهاب تعتذر عن حفلات تضامنًا مع أهالي غزة

وقالت شيرين في تصريحات لها: “اعتذرت عن حفلتين، حفلة العلا في السعودية وحفلة في الكويت، وذلك تضامناً مع فلسطين”، مضيفةً: “دي أقل حاجة وربنا يقدّرني وأساعد بأكتر من كده… ومستحيل أشتغل في الوضع ده مش هقدر”.

شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لأهالي فلسطين

وفي وقت سابق، وجهت شيرين مؤخرًا رسالة لأهل فلسطين، قائلة: عندي اكتئاب من اللي بيحصل في فلسطين.. والله يكون في عونهم ويكون في عون الأطفال والأمهات، ربنا يستر على شعب فلسطين.

واستكملت رسالتها: ربنا معاهم ويوقف معاهم.. وسمعت خطاب الرئيس، الموضوع في حاجة مهمة ويخوف، ربنا يستر على شعب فلسطين إن شاء الله.

شيرين عبد الوهاب تحتل قائمة الفنانين الأكثر مبيعًا في إفريقيا

وعلى الجانب المهني، كانت احتلت شيرين عبد الوهاب، المركز الثاني في قائمة الفنانين الأكثر مبيعا في إفريقيا، وتعد الفنانة الإفريقية الوحيدة التي توجد بهذه القائمة.

ونشرت منصة africa facts zone عبر حسابها الرسمي في موقع التغريدات X، “تويتر” سابقاً، إحصائيات المطربين الأفضل والأكثر استماعاً، وجاءت شيرين عبد الوهاب في المركز الثاني بـ 40 مليون استماعاً.

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