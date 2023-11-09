ميرنا وليد - بيروت - يصور الممثل المصري أحمد السقا والممثل طارق لطفي في الفترة الحالية مسلسل "العتاولة" الذي من المفترض أن ينافس في الموسم الرمضاني القادم 2024، وسيظهران شقيقان خارجين عن القانون ضمن أحداث المسلسل، وستدور أحداث المسلسل في إطار شعبي إجتماعي.
ويعد هذا المسلسل هو العمل الثاني الذي يجمع بين طارق لطفي وأحمد السقا حيث تشاركا معا في فيلم"صعيدي في الجامعة الأميركية" بطولة الممثل محمد هنيدي الذي سبق عرضه لأول مرة في آب 1998.
وكان أحمد السقا قد أعلن من تصوير مسلسل "جولة أخيرة" الذي يشارك فيه بدور البطولة أمام الممثل أشرف عبد الباقي، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي .
كانت هذه تفاصيل خبر اليكم دور أحمد السقا وطارق لطفي في مسلسل "العتاولة" الذي يجمعهم بعد 25 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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