هالة صدقي: "عادل إمام دفن مصطفى متولي وكان بيعرض مسرحيته في نفس اليوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدثت الفنانة هالة صدقي، عن الخلاف الذي حدث بين الفنان محمد سلام والفنان بيومي فؤاد بسبب هجوم الأخير على زميله بعد إعتذاره عن مسرحية بموسم الرياض، موضحة أنها تحترم وجهة نظر "سلام" بسبب عدم قدرته العمل تحت ظروف صعبة.

وقالت هالة، في تصريحات تلفزيونية: "دي قدرات بس يمكن إحنا بنمر بظروف صعبة جدا، هو ليه قدرته وقدوسيته وإحترامه.. يعني انتي كمذيعة وعندك هوا ومفيش حد غيرك هيقدر يقدم البرنامج إلا انتي وحصل ظرف طارئ ليكي قبل الهوا.. أكيد هتروحي لأن ده إلتزام وإرتباط وواجب شغلك".

وأوضحت، أن الجميع يعلم مدى علاقة الزعيم عادل إمام بالفنان الراحل مصطفى متولي، وكان مرتبط به للغاية وكانا يشاركان سويا في مسرحية ثم توفى "متولي"، ولكن ذهب الزعيم في نفس اليوم للمسرح لكي يستكمل عرض مسرحيته مع ممثل آخر وبعدها انهار حزنا على رحيل صديقه.

وأختتمت هالة صدقي حديثها، بأن عملها شئ مقدس، وتحترم وجهة نظر محمد سلام في عدم المشاركة بمسرحية "زواج اصطناعي" لعدم مقدرته في الظهور.