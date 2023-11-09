هالة صدقي تتحدث عن فكرة مساعدتها لأهالي غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدثت الفنانة هالة صدقي، عن فكرة مساعدتها لجمعية الهلال الأحمر تضامنا مع أهالي غزة.

وقالت هالة، في تصريحات تليفزيونية، إن الفكرة أتت إليها منذ بداية العدوان، مؤكدة أنها تسعى جاهدا لجمع مبالغ مالية كبيرة بسبب الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة.

وتابعت: "لو في كل مجال حاول نساعد ونلم هتبقى حلوة، الصندوق اللي معايا ضمن جمعية الهلال الأحمر، مش بيتفتح غير هناك علشان يكون ضمان كل الناس، والتبرع يوصل لمستحقيه، وفكرت اني أجيب صندوق تاني وألم فيه تبرعات تانية".

وأشارت إلى أنها أحبت أن تنشر الفكرة في جميع المسارح بسبب صعوبة المسافة لجمعية الهلال الأحمر.