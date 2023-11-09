منصة "شاهد Vip" تتعرض لعطل فني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سهيلة أسامة:

أعلنت "شاهد Vip" عن تعرض المنصة لعطل فني خلال الساعات الماضية.

وأصدرت المنصة بيانا تعتذر فيه لكل مشتركيها عن هذا العطل، وجاء في البيان: "تأسف منصة شاهد عن الخلل التقني الذي يعمل فريقنا المتخصص على إصلاحه بأقصى سرعة لتعود الخدمة إليك".

وكانت "شاهد" قد أعلنت عن عرضها لفيلم "نزوح" للمرة الأولى، يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر الجاري.

تدور أحداث الفيلم في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة ذات الـ 14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.