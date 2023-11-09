تعليق الحلفاوي بعد فوز الزمالك على بيراميدز ووصوله لنهائي كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على فوز فريق الزمالك على فريق بيراميدز بعد مباراة قوية جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ببطولة كأس مصر.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس" :"ما شفتوش.. الهدنة بتبقي الساعتين بتوع ماتش الأهلي وبعدين نرجع للأخبار".

وأضاف: "لكن وأنا بقلب لقيت ركلات ترجيح وتابعتها. مبروك للزمالك. هتنورونا في النهائي ومبروك مقدما للفائز".

جاء ذلك ردا على تدوينة لأحد متابعيه، قال فيها: "ماتش حلو بين الزمالك وبيراميدز، والأجمل هو عودة الروح الزمالكاوية لتكتب نهائي كلاسيكي لكأس مصر، الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية".

وحسم الزمالك تأهله رسميًا إلى نهائي بطولة كأس مصر بعد فوز صعب على بيراميدز، انتهى بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

مباراة الزمالك وبيراميدز أقيمت على استاد القاهرة الدولي في نصف نهائي بطولة كأس مصر للنسخة الماضية "2022-2023".

وبهذه النتيجة، يضرب الزمالك موعدًا مع الأهلي في نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023.