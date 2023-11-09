ميرنا نور الدين كاجوال وابنة عمرو دياب جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميرنا نور الدين

نشرت الفنانة ميرنا نورالدين، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" ظهرت خلالها مرتدية ملابس كاجوال.

لقاء سويدان

ظهرت الفنانة لقاء سويدان، وهى مرتدية الحجاب، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وعلقت: "لا حاجة للشرح.. أنقذ الأطفال".

فرح الزاهد

شاركت الفنانة الشابة فرح الزاهد، متابعيها، أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بدون مكياج.

رامي صبري

شارك النجم رامي صبري، متابعيه أحدث ظهور له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

أحمد العوضي

الفنان أحمد العوضي، شارك متابعيه، صورة له من كواليس فيلمه الجديد "الاسكندراني"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

شيري عادل

ظهرت الفنانة شيري عادل، برفقة صديقتها ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" عبر خاصية "القصص القصيرة".

جنا عمرو دياب

شاركت جنا ابنة الفنان عمرو دياب، متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، ظهرت خلالها بإطلالة جريئة.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة لاميتا فرنجية، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة.

هايدي رفعت

شاركت الفنانة الشابة هايدي رفعت، متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بمكياج رقيق.

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس، متابعيه أحدث ظهور له أثناء تواجده في روما، عبر حسابه بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".