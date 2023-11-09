حقيقة اعتزال الفنانة نورهان التمثيل وارتداء الحجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة نورهان، حقيقة اعتزالها التمثيل وارتدائها الحجاب.

ونشرت نورهان، صورتين لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لم أعتزل ولم أتحجب".

جاء رد "نورهان" بعد تداول صور لها وهي محجبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشائعات حول اعتزالها التمثيل وارتداء الحجاب.

يذكر أن آخر أعمال نورهان مسلسل "أسيل" الذي عرض عام 2023، ودارت أحداثه حول مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاهير هذه المواقع، من خلال قصة المؤثرة الاجتماعية آسيل، التي تقع في العديد من المشاكل لتأثير السوشيال ميديا على حياتها، فتضطر للسفر إلى قريتها واعتزال حياة الشهرة، وهناك تتعرف على كريم، الذي يساعدها في تخطي كل هذه العقبات.

وخاض بطولة المسلسل ثراء جبيل وبدرية طلبة وسلوى محمد علي، وعدد من الفنانين، ومن تأليف محمد جلال ومن إخراج معتز حسام.