رشا مهدي تحتفل بفوز الزمالك على بيراميدز وتأهله لنهائي كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفلت الفنانة رشا مهدي، بفوز الزمالك على بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، وتأهله للنهائي.

وكتبت مهدي، عبر حسابها على "إكس": "مهما بكاني.. بيجيلي أنا وقت أكيد وبفرح معاه من تاني.. مدرسة الفن والهندسة متعهد أفراحنا.. مبروك يا زمالك.. يا تيشيرت العمر".

يذكر أن، الزمالك حسم تأهله رسميًا إلى نهائي بطولة كأس مصر بعد فوز صعب على بيراميدز، انتهى بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

مباراة الزمالك وبيراميدز، أقيمت مساء الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي في نصف نهائي بطولة كأس مصر للنسخة الماضية "2022-2023".

وبهذه النتيجة، يضرب الزمالك موعدًا مع الأهلي في نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023.