شكرا لقرائتكم خبر عن Oppenheimer ثالث أعلى فيلم تحقيقا للإيرادات فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد فيلم Oppenheimer إلى دور عرض IMAX، وحطم رقمًا قياسيًا جديدًا فى شباك التذاكر، حيث أصبح فيلم المخرج العالمى كريستوفر نولان، الذى صدر لأول مرة فى دور السينما فى يوليو الماضى، ثالث أعلى إصدار من حيث الإيرادات لعام 2023، خلف فيلم Barbie وفيلم The Super Mario Bros. Movie.

وتمت إعادة عرض فيلم Oppenheimer، يوم الخميس الماضى، إلى دور السينما IMAX فى جميع أنحاء العالم، لمدة أسبوع، قبل إصداره على مواقع الويب بـ جودة عالية في 22 نوفمبر الجارى.

وبالتالى تمكن فيلم Oppenheimer من تحقيق مبلغ إضافي قدره 550 ألف دولار، مما رفع إجمالي أرباح الفيلم في شباك التذاكر العالمي IMAX إلى 184 مليون دولار، وفقًا لـ Collider.

بعد إعادة إصداره دوليًا، وصل الآن إلى 96.4 مليون دولار في IMAX، وفقًا لـ ScreenRant، وبالتالي أصبح Oppenheimer رابع أعلى إصدارات IMAX ربحًا على الإطلاق على المستوى الدولي، وهذا يضع الفيلم خلف Avatar: The Way of Water وAvengers: Endgame وAvatar.

تم تصوير فيلم Oppenheimer الذي لم يعد بعيدًا عن الوصول مليار دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم، باستخدام كاميرات فيلم IMAX مقاس 70 مم عالية الدقة، وقال نولان نفسه إن تنسيق IMAX هو "أفضل تجربة ممكنة" لمشاهدة فيلم Oppenheimer.

يركز فيلم Oppenheimer على عالم الفيزياء النظرية الأمريكى جيه.روبرت أوبنهايمر، الذى قاد الجهود لبناء أسلحة الدمار الشامل التى أنهت الحرب، وقتل ما يقرب من 200 ألف مدنى يابانى بعد إلقاء قنبلتين ذريتين في عام 1945 على مدينتي هيروشيما وناجازاكي.

وعلى الرغم من أن تركيز الفيلم قد لا يكون كافيًا لمنع الدولة من طرح "Oppenheimer" في دور العرض، إلا أنه إذا تم تأمين تاريخ طرح في المدن البلاد اليابانية، فليس من الواضح ما إذا كان رواد السينما اليابانيون مهتمين بمشاهدة فيلم حول هذا الموضوع.

فيلم Oppenheimer من إنتاج شركة Universal وتصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة، العمل الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ومن إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان.

ويقوم ببطولته النجم العالمى كيليان مورفى والنجم العالمى صاحب الأصول المصرية رامى مالك، والممثل العالمى روبرت داونى جونيور، وفلورانس بيو.