6 ممثلين مصريين ممنوع التعامل معهم بقرار نقابي… إليكم لائحة الاسماء!

كتب امير فتحي في الخميس 9 نوفمبر 2023 02:24 صباحاً - قرر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، منع 6 ممثلين من التمثيل، وذلك في ثالث قراراته من أجل ضبط العملية التمثيلية، مؤكدا على أن القرارات لن تكون الأخيرة من أجل إعادة الانضباط للمهنة.

قرار بإيقاف 6 ممثلين شباب عن العمل

وجاء القرار، أول أمس الثلاثاء، من نقابة المهن التمثيلية الآتي: «قررت نقابة المهن التمثيلية إيقاف عدد من الممثلين الشباب، وهم على السبع، ولبنة إيهاب، وبسمة نبيل، وأحمد أزعر، ومنة صلاح، وأحمد طارق، ومنعهم من تصاريح العمل لعدم احترامهم قواعد وقوانين النقابة، لمشاركتهم في العديد من الأعمال الفنية دون تصريح».

قرارات سابقة للمهن التمثيلية

قررت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، عدم التصريح للآتى أسماؤهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لعملهم بدون تصريح وهو ما يخالف قوانين العمل لنقابة المهن التمثيلية؛ فيما تحذر النقابة جميع شركات الإنتاج من التعامل معهم.

عمرو جمال وإنجى كيوان وياسمين داود ونينا المغربي وعمر شرقى راندا عبدالسلام، وعمرو ممدوح وشيما الشريف وسالى حماد، ومروان يونس، وفدوى عابد، وناردين فرج، وأوتاكا، وصلاح الدالي ورحمة حسن، وإلهام وجدى، وأنس مبارك، وهالة خالد، والممثل الشاب يوسف وهبى، وهاجر السراج.

النقابة تحذر من العمل مع طلاب معهد الفنون المسرحية بدون تصريح

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قرر منع عمل طلاب معهد الفنون المسرحية قبل حصولهم على تصريح من النقابة، محذرا شركات الإنتاج من التعاقد مع طلبة الفنون المسرحية والاستعانة بهم في أي عمل دون الحصول علي التصريح.

يذكر أن نقابة المهن التمثيلية، أصدرت مؤخرا قرارا بمنع التعامل مع ثلاثة مكاتب كاستنيج دايركتور وأحالت مخالفاتهم للنيابة.

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