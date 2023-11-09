دينا الشربيني بطلة " دومينو" قريبًا عبر المنصات

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد النجمة دينا الشربيني لتصوير مسلسلها الجديد بعنوان "دومينو" المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، ومكون من 10 حلقات فقط، ومن المقررعرضه عبر أحد المنصات الإلكترونية قريبًا.

يذكر أنه عرضت أخيراً لدينا الشربيني حكاية" لو بعد حين" التي تشارك فيها الفنانة شيرين رضا، وهي ضمن حكايات مسلسل "حدث بالفعل" المستوحاة أحداثه من قصص حقيقية.

وتدور قصة حكاية "لو بعد حين" حول "يسرا" التي تجّسد شخصيتها دينا الشربيني، التي تنهار حياتها بعد اختفاء والديها، فتبدأ رحلة البحث عنهما إلى أن تنكشف الحقيقة.

دينا الشربيني

وحكاية "لو بعد حين" هي التعاون الأول بين دينا الشربيني وشيرين رضا، بالإضافة إلى إسلام حافظ وبسنت حاتم وعابد عناني ولبنى ونس...، والحكاية من إخراج هشام الرشيدي، وتأليف فادي النجار، والمسلسل من إنتاج مصري- إماراتي.

نبذة عن دينا الشربيني

دينا الشربيني من مواليد 17 مارس 1985،وهي ممثلة ومذيعة مصرية ولدت في مدينة القاهرة بمصر.

دينا الشربيني

درست الإعلام في جامعة 6 أكتوبر بمدينة القاهرة، التحقت بعد تخرجها بورشاتٍ تدريبية في التمثيل مع مدربة التمثيل مروة جبريل، وشاركت في دوراتٍ لمخارج اللفظ مع الفنانة إيمان يونس.

بدأت مسيرتها الفنية في عام 2006 بالمشاركة في تقديم البرنامج اليومي "شبابيك" الذي عُرض على قناة دريم المصرية. شاركت بالعديد من الأعمال المسرحية إلى جانب عملها بالتقديم حتى عام 2011 حيث بدأت مشاركتها بالأعمال الجماهيرية من خلال مسلسل المواطن.

انتشرت شائعات عن وجود علاقة بين دينا الشربيني وعمرو دياب في أواخر عام 2019م وذلك بظهورها معه كثيراً إلا أن الموضوع كان في طي الكتمان بالرغم من ظهور دينا الشربيني في عدة برامج كان منها في برنامج "The Insider بالعربي" إذ صرحت عن انبهارها بالموسيقى التصويرية لمسلسلها "لعبة النسيان" التي ألفها عمرو دياب.

تطورت العلاقة بين الثنائي وتكرر ظهورهما بشكل رسمي دون الحديث عن تفاصيل ارتباطهما إلى أن تم الكشف في بداية عام 2021م أنه تم الانفصال بشكل رسمي وتركت دينا الشربيني منزل عمرو دياب من دون ذكر أي تفاصيل أخرى تخص الطرفين.