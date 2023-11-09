بطل مسلسل You بإطلالة نسائية.. وهكذا بدى بالتنورة!!

ميرنا وليد - بيروت - إتنشر في الساعات الأخيرة، مقطع فيديو لبطل مسلسل "You"، الممثل الأميركي بين بادغلي، وقد ظهر بملابس ولوك نسائي.



وقد إرتدى بين بدلة مؤلفة من قميص وكرافات ومعطف طويل، وفاجأ الجمهور بالظهور بتنورة من الجهة السفلى، الأمر الذي إنتقده الجمهور كثيراً.

وقد حاز المسلسل الأميركي "You" على إهتمام كبير من قبل الجمهور، ونالت مواسمه نسبة مشاهدة عالية جداً.

وصولاً إلى الموسم الرابع الذي عرض مؤخراً، والذي صور في لندن، يبدو أن شعبية المسلسل تزداد، وعدد مشاهدينه يزداد أيضاً، ليتساءل الجمهور عن الأجر الذي تقاضاه بطل العمل بين بادغلي، خصوصاً مع الشهرة الواسع التي نالها بشخصية "جو جولدبرغ" التي كانت يؤديها.

وبحسب المعلومات، فإن أجر بين كان يزيد موسم بعد آخر، فقد بدأ بمبلغ 55 ألف دولار على الحلقة الواحدة، في الموسم الأول، ليكون المبلغ الكامل الذي تقاضاه 500 ألف دولار، أما في الموسم الثالث فوصل إلى مبلغ 125 ألف دولار في الحلقة الواحدة.