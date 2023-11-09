ميرنا وليد - بيروت - شارك المغني والممثل جو جوناس شقيقه كيفن جوناس بالإحتفال بعيد ميلاده الـ36 بحضور بعض الأصدقاء.

ورداً على سؤال حول القبلة بين زوجته السابقة صوفي تيرنر وحبيبها الملياردير البريطاني بيريغرين بيرسون قال أنه من المبكر أن تقدم زوجته على تقبيل رجل آخر علناً بالتزامن مع إنهاء إجراءات الطلاق بينهما بعد أربعة سنوات من الزواج وبانتظار إيجاد تسوية من أجل حضانة أطفالهما ويلا ودلفين.

ويعتبر جو أن أولاده أولوية في حياته وأكد على إستيائه من تصرفات زوجته العلنية وقال أنه لا يحب هذا النوع من الألاعيب أبداً.

كانت هذه تفاصيل خبر ردة فعل جو جوناس بعد قبلة زوجته صوفي تيرنر لحبيبها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.