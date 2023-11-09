إبراهيم خان ضرب سعاد حسني.. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - استطاع الممثل السوداني إبراهيم خان، أن يحظى بأدوار عديدة في السينما المصرية، جعلته ممثل شهير في الوسط الفني.



إبراهيم خان هو من أب سوداني، وأم مصرية. شارك في العديد من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، التي لها شهرة كبيرة، مثل مسلسل "رأفت الهجان الجزء الثاني"، كما جسد شخصية "إلياهو جادوسكي" مع كوكبة من ألمع ممثلين الدراما المصرية.

أشهر أدوار إبراهيم خان كان مع الممثلة المصرية سعاد حسني، والممثل المصري رشدي أباظة، في فيلم "غروب وشروق"، إذ جسد شخصية "سمير"، الزوج الذي تخونه زوجته.

وفي لقاء صحفي مع الممثل الراحل، تحدث خان عن دوره في فيلم "غروب وشروق"، وروى أنه في مشهد جمعه بالممثلة الراحلة سعاد حسني، ضربها في الفيلم، بطلب منها شخصياً، وذلك من أجل إقناع المشاهدين بالمشهد.

وقال إبراهيم خان: "أنا فعلاً سحلت سعاد حسنى وضربتها علقة وضربتها بالقلم في مشهد بفيلم "غروب وشروق"، إحنا لما بنيجي نصور مشهد ضرب قلم بيتصور بزاوية معينة عشان يظهر أنه قلم بجد، ولكن المخرج كمال الشيخ لم يقتنع بذلك، فطلبت مني الفنانة سعاد حسني أن أقوم بضربها بحق وحقيقي قائلة: "مش انت بتاع أكشن اضربني بالقلم بجد بس متعورنيش".

وأضاف إبراهيم: "فعلاً ضربت الفنانة سعاد حسني بالقلم وسحلتها وجرجرتها في الأرض، وجت تاني يوم كل جسمها بقى لونه أزرق من الضرب، ولغينا التصوير لحين ما تبقى كويسة مرة تانية، وسعاد عايشة بأعمالها معانا لأنها كانت بتتقن عملها في التمثيل بشكل قوي".