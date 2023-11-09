شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمود عبد التواب يصور آخر مشاهد "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المخرج محمود عبد التواب تصوير مسلسل صوت وصورة بطولة النجمة حنان مطاوع بكثافة كبيرة هذه الأيام، حيث يصور المشاهد الأخيرة من المسلسل، الذى يعرض على قناة dmc، ومنصة watch it، حيث يتبقى للمسلسل ما يقرب من 6 أيام وينتهى التصوير بالكامل، وحقق المسلسل نسب مشاهدة عالية ونجاحاً كبيراً بين الجمهور رغم الاحداث الجارية .

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.