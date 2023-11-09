شكرا لقرائتكم خبر عن منهم بيكهام ودوين جونسون.. قائمة أكثر الرجال جاذبية فى آخر 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز النجم باتريك ديمبسي بجائزة أكثر رجل جاذبية لعام 2023، التى تعلنها سنويا مجلة "بيبول" الأمريكية.

ظهر لقب "أكثر الرجال جاذبية" فى مجلة بيبول لأول مرة فى عام 1985؛ وفقًا للمحرر السابق جيس كاجل، وتقول القصة إن أحد المحررين أعلن أن النجم الصاعد آنذاك ميل جيبسون "الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة" في أحد الاجتماعات، وقد تطور الأمر منذ ذلك الحين.

بغض النظر عن الأصول فقد سلط هذا التكريم الضوء على بعض الرجال الوسيمين والموهوبين والخيريين على مر السنين.

وفى التقرير التالى نستعرض آخر 10 فائزين باللقب في السنوات الماضية بدءا من عام 2014.



باتريك ديمبسي

2023.. باتريك ديمبسي



Chris Evans

2022.. كريس إيفانز



بول رود

2021.. بول رود



Michael B. Jordan

2020.. مايكل ب. جوردان



جون ليجند

2019.. جون لجند



Idris Elba

2018.. إدريس ألبا



بليك شيلتون

2017.. بليك شيلتون



دوين جونسون

2016.. دوين جونسون



David Beckham

2015.. ديفيد بيكهام







Chris Hemsworth

2014.. كريس هيمسوورث

لقب "الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة" يعد حدثًا سنويًا لمجلة بيبول منذ إطلاق الجائزة في عام 1985 مع الفائز الافتتاحي ميل جيبسون عن عمر يناهز 29 عامًا.

باتريك ديمبسي: سعيد باللقب ودائما كنت الوصيف

وقال ديمبسي لـ People: "أنا سعيد بحدوث ذلك في هذه المرحلة من حياتي، من الجميل أن أحصل على هذا التقدير، ومن المؤكد أن غروري يتأثر قليلاً، لكنه يمنحني منصة لاستخدامه في شيء إيجابي".

وعندما سُئل عن أول رد فعل له على الأخبار، أجاب ديمبسي ضاحكًا: "لقد صدمت تمامًا، ثم بدأت بالضحك، هذه مزحة، أليس كذلك؟ لقد كنت دائما وصيف الشرف.