هل تكون ايشا توران “العروس الباكية” قريبًا؟

على الرغم من الانتكاسة التي طالت الممثلة التركية، إيشا توران، بعد قرار ايقاف مسلسلها الجديد على الشاشة “روابط القدر” في الحلقة الخامسة بسبب ضعف المشاهدة.

تلقت “توران” عرضًا لبطولة مسلسل “العروس الباكية” من بطولة فياض شريف اوغلو لقناة TRT1 ، لكن المعلومات الجديدة تُفيد ان ايشا رفضت العرض وهي تتفاوض حاليًا على بطولة فيلم سينمائي.

وفي حال أعادت ايشا توران النظر بقرارها فإن مسلسل “العروس الباكية” تدور أحداثه عن فتاة شابة تدعى (يشيل) تهرب من الزواج الذي أجبرت عليه، بالاضافة الى قصة عن لاعب كرة القدم الشهير ياسين. من كتابة عائشة يلماز ونهير اردام (من أعمالهما اشرح ايها البحر الاسود، ابنة السفير، الملحمة، طيور النار).