- 1/2
- 2/2
على الرغم من الانتكاسة التي طالت الممثلة التركية، إيشا توران، بعد قرار ايقاف مسلسلها الجديد على الشاشة “روابط القدر” في الحلقة الخامسة بسبب ضعف المشاهدة.
تلقت “توران” عرضًا لبطولة مسلسل “العروس الباكية” من بطولة فياض شريف اوغلو لقناة TRT1 ، لكن المعلومات الجديدة تُفيد ان ايشا رفضت العرض وهي تتفاوض حاليًا على بطولة فيلم سينمائي.
وفي حال أعادت ايشا توران النظر بقرارها فإن مسلسل “العروس الباكية” تدور أحداثه عن فتاة شابة تدعى (يشيل) تهرب من الزواج الذي أجبرت عليه، بالاضافة الى قصة عن لاعب كرة القدم الشهير ياسين. من كتابة عائشة يلماز ونهير اردام (من أعمالهما اشرح ايها البحر الاسود، ابنة السفير، الملحمة، طيور النار).
كانت هذه تفاصيل خبر هل تكون ايشا توران “العروس الباكية” قريبًا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.