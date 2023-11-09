إليسا تخطف الأنظار بإطلالة بالغة الأناقة.. وإليكم سعرها!

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة اللبنانية إليسا الأنظار إليها بإطلالتها الأخيرة، والتي بدت فيها بغاية الأناقة.

وإرتدت إليسا فستاناً متوسط الطول باللون الكحلي، واسعاً من الجهة السفلى، وبقصة مميزة عند الكتفين، ومن دون أكمام.

كما نسقت معه حذاء باللون البيج بكعب عالٍ، وحقيبة يد من اللون نفسه، ومجموعة أكسسوارات باللون الذهبي.

وتركت إليسا شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت ماكياجاً ناعماً يليق بملامح وجهها.

وبحسب موقع البيع، يصل سعر هذا الفستان إلى 70 يورو.

وكانت إليسا قد أحدثت إليسا ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد ظهورها الأخير في برنامج "HiaHub" ضمن فعاليات موسم الرياض، وحديثها عن سبب عدم إنجابها حتى الآن.

وقالت إليسا معتبرة أن الطفل ليس سنداً حقيقياً لأهله: "أنا بكره هالكلمة لأن دايماً كنت إسمعها، وبرفض إسمعها، إنو لازم تجيبوا ولد ليكون سند إلكن بآخرتكن، ليش مين شفتي ولد قاعد مع أهله لما كبروا؟ كم شفتي أهل ماتوا بمأوى العجزة لأن ولادن تركوهن وسافروا، هيدا منو حكي منطقي وهيدا موروث إجتماعي، الولد منو سند".

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