بالصورة- كورتني كارداشيان وزوجها يخرجان من المستشفى بعد ولادة طفلهما

ميرنا وليد - بيروت - شوهد الموسيقي الشهير ترافيس باركر وزوجته نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان، وهما يخرجان من المستشفى، وذلك بعد أيام قليلة من إنجاب الأخيرة طفلهما الأول.



ورصدت الكاميرات صوراً للثنائي في سيارة سوداء، وظهرت كورتني مرتدية قبعة بيسبول ونظارة شمسية، لتتوارى عن الأنظار.

وكان باركر يقود السيارة إلى المنزل، كما تخفى نظارة شمسية سوداء وقبعة صغيرة.

ومن غير الواضح ما إذا كان طفلهما الرضيع معهما في السيارة، لأنه لم يكن ظاهرًا في الصور.

كما شوهد باركر سابقاً، وهو يدخل ويخرج من المستشفى عدة مرات منذ يوم الجمعة، ويقال إنه مصدر دعم "مذهل" لزوجته.

كما ذكرت إحدى الصحف، أنه كان يحضر "طعامها الصحي المفضل إلى المستشفى"، ويحرص "على أن يكون لديها كل ما تحتاجه".

يذكر أن الثنائي، كانا قد قررا تسمية ابنهما حديث الولادة: "Rocky Thirteen"، وحتى الآن لم ينشر اي منهما صور أو أخبار حول الطفل.