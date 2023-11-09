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ميرنا وليد - بيروت - عادت الممثلة المصرية نورهان، والتي إشتهرت بدور "سيمة" في مسلسل "عائلة الحاج متوي"، التي وقع في حبها، ضمن أحداث العمل، الممثل المصري الراحل نور الشريف وإبنه الممثل المصري مصطفى شعبان، إلى تصدر الترند من جديد في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد إنتشار صورة لها بالحجاب، وأنباء عن إعتزالها بشكل واسع.
وتبلغ نورهان اليوم الـ 41 عاماً، وإنتشرت صورة لها وهي ترتدي الحجاب، مع أخبار تؤكد إعتزالها الفن، الأمر الذي أجبرها على الرد ونفي كل هذه الأخبار، وكتبت عبر حسابها الخاص: "لم أعتزل ولم أتحجب، وإن كنت أتمنى الأخيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر هل تذكرون "سميرة" في "عائلة الحاج متولي" التي أحبها الأب وإبنه؟ هكذا أصبحت الآن وهذه حقيقة إعتزالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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