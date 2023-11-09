أندريا عقوري أول عارضة أزياء لبنانية عالمية.. كانت معلمة جورجينا رزق وهذا سبب إعتزالها!

ميرنا وليد - بيروت - أندريا عقوري، أول عارضة أزياء لبنانية عالمية، إحتفلت مؤخراً بعيد ميلادها الـ 82، وتعيش حالياً في روما، بعد أن حققت نجاحاً كبيراً في عالم الأزياء، وأصبحت أيقونة للجمال بالعالم العربي.

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أندريا لم تخطط يوماً لأن تصبح عارضة أزياء عالمية، بالرغم من عشقها للقماش.

بدأت قصتها بعالم الأزياء بعد زواجها من الدبلوماسي الإيطالي إيتالو ليفاديوتي، في عام 1962، حيث خرجت لتناول العشاء مع شقيقة زوجها في أحد المطاعم في سويسرا وهي ترتدي بذلة من شانيل، لتفاجأ بأحد مصممي الأزياء المشهورين يطلب منها أن تكون عارضة أزياء لمجموعة تصاميمه الجديدة، ووقتها شعرت بالخوف الشديد، لأنها لم تعمل كعارضة أزياء من قبل، ولكنها قبلت في النهاية، وبعدها توالت عليها العروض.

اعتزلت أندريا عرض الأزياء عندما أصيبت بمرض السرطان عن عمر 35 عاماً، لكنها شفيت منه، وعادت إلى بيروت، وفتحت مدرسة لتعليم عرض الأزياء، وكانت أولى تلميذاتها ملكة جمال الكون جورجينا رزق، وأشرفت هي بنفسها على تعليمها، عندما كانت جورجينا لا تزال بعمر 14 عاماً.