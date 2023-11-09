بعد وفاة ابنه.. ممثل أميركي شهير يتحدث عن فاجعته "المدمرة"

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل الأميركي سيلفستر ستالون، في فيلمه الوثائقي الجديد، عن خسارته ابنه "سيج"، الذي غيبه الموت في عام 2012، عن عمر ناهز الـ 36 عامًا، بسبب مرض الشريان التاجي.



وجاءت وفاة "سيج" بعد أن شارك في الفيلم السينمائي "Rocky V"، بدور "روبرت" ابن "روكي".

وقال سيلفستر في الفيلم الوثائقي، إن المشهد في الجزء الثاني من فيلمهما، والذي يشعر فيه روبرت بالإهمال حيث يركّز والده، الذي يلعب دوره ستالون، جهوده على توجيه الملاكم الشاب "تومي غان"، هو مشهد حصل في الحياة الواقعية بين سيج وستالون.

وأضاف ستالون: "أحاول أن آخذ شيئًا من الواقع، أو شيئًا أتمنى لو أنني فعلته في الحياة الحقيقية، لكنني لم أفعل، وفي كثير من الأحيان أحقق رغباتي بطريقة مسرحية وسحرية عبر الأفلام".

وكان سيج قد قال سابقاً في حديث صحفي، أن فيلم "Rocky V" مستلهم من حياته الواقعية مع والده ستالون، مستشهدًا بمشهد في الفيلم يتشاجر فيه مع والده.

ولفت سيج إلى أنه بعد الفيلم، تغير كل شيء بينه وبين والده، وأضاف: "لقد عبرت عن الكثير من الأشياء. انفجرنا في البكاء عدة مرات، وسنضحي بأي شيء لبعضنا البعض".

وكان ستالون قد صرح سابقاً لإحدى الصحف، بأن قدان ابنه كان صعبًا للغاية عليه. وقال: "نأمل أن نتعافى مع الوقت ونتجاوز المحنة، والموت حقيقة من حقائق الحياة، ويجب أن نستعيد حياتنا، وإلا، سندخل في دوامة".