انطلاق عرض فيلم "On Fire" بالسينمات المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - بدأ عرض فيلم "On Fire" بالسينمات المصرية، أمس الأربعاء 8 نوفمبر الجاري.

تدور أحداث الفيلم في قلب الغابات العميقة، تواجه عائلة مُنعزلة تعيش في منزل متنقل كابوس يغير حياتهم تمامًا، حيث تصبح محاولاتهم للنجاة هو الهدف الرئيسي الوحيد، يتتبع الفيلم رحلة تلك العائلة لإنقاذ أنفسهم من حريق غابة سريع الانتشار يتجه نحو منزلهم في تلال كاليفورنيا المشجرة، وحيث أن حرائق الغابات تقتل ما يقارب من 4000 أمريكي كل عام. يروي هذا الفيلم قصة حقيقية لما يبدو عليه الهروب من هذا الرعب الذي لا يمكن التنبؤ به.

"On Fire" ليس مجرد فيلم؛ إنه تجربة مكثفة تكشف روح الإنسان التي تصارع من أجل البقاء على قيد الحياة في وجه كارثة طبيعية هائلة. قم بالاستعداد لمشاهدة صمود العائلة، وشجاعتها، ومدى تصميمها على حماية بعضها بعضًا.

الفيلم من إخراج الثنائي الديناميكي بيتر فاشينيلي ونيك ليون، الذي شارك في تأليفه أيضاُ مع رون بير، ويضم هذا الفيلم فريقًا مميزًا من الممثلين يتضمن بيتر فاشينيلي وفيونا دوريف وأشر أنجل، وقد اشتهر بيتر من خلال دوره المميز دكتور كولين في سلسلة أفلام توايلايت.