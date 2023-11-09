شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب من مسلسل "على باب العمارة" أولى بطولات حاتم صلاح على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق مسلسل "على باب العمارة" بطولة الفنان حاتم صلاح الذى يعرض على منصة watch it عدة مكاسب منذ عرضه على المنصة، وجاءت المكاسب مختلفة ما بين أداء الممثلين والسيناريو والإخراج إضافة إلى المواقف الإنسانية فى أحداث المسلسل، فضلا عن تناول ومناقشة موضوع أب يضع ابنه أمام طواحين الحياة حتى يتعلم أن يكون مسؤلاً ورجلا يقف فى ضهر عائلته، وخلال التقرير التالى يستعرض الخليج 365 مكاسب المسلسل وهى كالتالى..

حرصت منصة WATCH IT على تصعيد الفنان حاتم صلاح ليقدم أولى بطولاته المطلقة بمسلسل "على باب العمارة"، وهو ما يفرز نجوماً جديدة على الساحة الفنية، خاصة أن فئة الكوميديا قماشة تتحمل تواجد فنانين تكون لديهم الموهبة الحقيقة، وجاء حرص المنصة على التصعيد بعدا تألق حاتم صلاح في مسلسل "الكبير اوى".

2 – الفنانون محمد رضوان ومحمد محمود وآية سماحة وريهام الشنوانى

اختيار الممثلين محمد رضوان ومحمود محمود وآية سماحة، كان بمثابة اختبار صائب للغاية، حيث إنهم قدموا شخصيات مؤثرة فى أحداث المسلسل، وعلى سبيل المثال الفنان محمد محمود الذى قدم دور أب فقد حياته بعدما ترك عائلته بسبب زواجه الثانى من امرأة تركته وحيداً، حتى وصل إنه ترك ابنه الوحيد منذ صغره، أما الفنان محمد رضوان قدم دور والد حاتم صلاح والذى كان يحرص على تعليم ابنه أن يكون رجلا قوياً أمام تحديات الحياة ولا يعتمد على أموال والده، أما الفنانة آيه سماحه قدمت أداءاً مميزاً ونشأت علاقة قوية بينها وبين حامد أبو عوض، بالإضافة إلى الفنانة ريهام الشنوانى التى قدمت دور الراقصة فى أحداث المسلسل وتركت بصمة مميزة فى الأحداث، خاصة إنها إمرأة وحيدة ترغب فى أن تكون أم ولكن نظرة المجتمع كانت مختلفة لها.

3 - المواقف الإنسانية في السيناريو

تضمن سيناريو مسلسل "على باب العمارة" عدة مواقف إنسانية ولم يعتمد على قصة واحدة، بل كان مليئا بالتنوع، آبرزها أن عوض أبو حامد – حاتم صلاح لم يترك فتاة صغيرة ابنة مدام وفاء – فريسة مع شاب كان يرغب في إقامة علاقة معها، والموقف الآخر الأكثر تأثيراً مساعدة حاتم صلاح لمحمد محمود لعودة ابنه لحضنه مرة أخرى، بعدما تركه الأب في صغره منذ أن ترك زوجته في الماضى، والموقف الأهم والأكثر تميزاً، عندما ترك عوض أبو حامد أموال والده من أجل العودة للعمارة وقرر أن يعتمد على نفسه ويتزوج في الأخير من ايه سماحة الخدامة.

4 - تصعيد مخرج جديد للساحة

المخرج خيرى سالم، هو مخرج مسلسل على باب العمارة، وهو كان مساعدا أول للمخرج بيتر ميمى لعدة سنوات، لكن حرصت المنصة على تصعيد وتقديم مخرجا جديداً للساحة الفنية، حيث أشاد به النقاد والجمهور خاصة بعدما قدم صورة مميزة واضافات مختلفة للعمل.