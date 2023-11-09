طلال سلامة يعلن اعتذاره عن "روائع بليغ حمدي" في موسم الرياض.. وهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان السعودي طلال سلامة، أمس، اعتذاره عن المشاركة في ليلة "روائع بليغ حمدي" التي ستقام اليوم الخميس، ضمن فعاليات مهرجان "موسم الرياض".



وكان من المتوقع أن يشارك سلامة في السهرة الغنائية إلى جانب الفنان التونسي صابر الرباعي، والفنان العراقي ماجد المهندس، والفنانة المصرية أنغام، والفنانة السورية أصالة نصري، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وكتب سلامة لمتابعيه: "أتقدّم بالشكر إلى معالي الوزير الشيخ تركي آل الشيخ لمنحي شرف المشاركة في ليلة "روائع الموسيقار بليغ حمدي". وأقدم اعتذاري الشديد للجمهور لعدم تمكّني من ذلك، بسبب صعوبة وصولي إلى موقع بروفات الحفل بالرياض. وأرجو التوفيق لزملائي".

وأضاف سلامة: "لا يفوتني أن أشكر من حرص على وجودي واهتم بترتيب كافة الامكانيات، وإن شاء الله تتعوض في القادم من الأيام".

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، كان قد أعلن في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن سهرة "روائع بليغ حمدي"، التي يتم فيها تكريم الموسيقار المصري الراحل بليغ حمدي، الذي قدّم أعمالاً لا تزال خالدة حتى اليوم.