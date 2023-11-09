ميرنا وليد - بيروت - كشفت المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وخبير التجميل هدى قطان عن تبرع علامتها التجارية بمبلغ مليون دولار للمنظمات الإنسانية في قطاع غـ زة. ونشرت رسالة جاء فيها : "لقد مر شهر واحد وما زلنا نشهد معاناة هائلة في غزة، نحن ملتزمون بالمساعدة بأي طريقة ممكنة، وستقوم علامتنا التجارية هدى بيوتي، بما في ذلك هدى بيوتي وكايالي وويشفول، بالتبرع بمبلغ مليون دولار للمنظمات الإنسانية في غـ زة، هذا فقط بفضلكم تمكنا من تقديم هذا التبرع، لذا أشكركم على دعمكم، معًا يمكننا إحداث تغيير".

وسيتم تخصيص المبلغ الذي تم التبرع به لتوفير الإمدادات الطبية والإغاثة الإنسانية للسكان المتضررين من العدوان الإسـ رائيلي على قطاع غـ زة.

كانت هذه تفاصيل خبر هدى قطان تدعم أهالي غـ زة بهذا المبلغ الخيالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.