بعد دعمه المتواصل لفلسطين.. وفاء صادق تشجع ويجز وتقول "ده أنا حبيت هذا الويجز حب"

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية وفاء صادق، فيديو لمتابعيها، وجهت فيه رسالة دعم ومحبة لمطرب الراب المصري ويجز، وذلك بعد تصريحاته الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة لانتهاكات الاسرائيلي في غزة.



وشاركت وفاء مقطع فيديو لويجز أثناء إحيائه إحدى حفلاته بكندا وسط الآلاف من جمهوره، وظهر ويجز وهو يوجه للجمهور رسالة مؤكداً فيها أن الإعلام الغربي يغطي على الحقائق في غز ة، وعلقت عليه وفاء قائلة: "ده أنا حبيت هذا الويجز حب، ربنا يبارك فيك يا شيخ".

يشار إلى أن ويجز يواصل حفلاته الخارجية في أميركا وكندا وبريطانيا، ويحرص في كل حفل يحييه على إيضاح الصورة الحقيقية لما يحدث في فلسطين وما تفعله إسرائيل في غز ة.

ويذكر أن ويجز كان قد وجه رسالة لجمهوره باللغة الإنكليزية، وذلك في آخر حفلاته بكندا، أكد لهم فيها أن الإعلام الغربي يحاول التعمية على ما يحدث في غز ة وأنه يوصل لهم الحقائق مغلوطة، مؤكداً أن هناك حالة من التطهير العرقي ترتكبها إسرائيل في فلسطين.