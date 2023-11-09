تركي آل الشيخ يدعم بيومي فؤاد بهذه الطريقة

ميرنا وليد - بيروت - دعم رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ الممثل المصري بيومي فؤاد بعد الإنتقادات الأخيرة التي تعرض لها.

وشارك تركي آل الشيخ الجمهور صورة تجمعه ببيومي فؤاد، وإكتفى بالتعليق عليها برمز قلب، كنوع من الدعم.

وكان بيومي فؤاد قد قام بإغلاق حساب الفنان بيومي فؤاد الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.

وكانت هناك حملات مقاطعة للحساب الممثل بيومي فؤاد، حيث كانت الصفحة يتابعها 9 ملايين و900 ألف متابع لتصل إلى 8 ملايين و900 ألف متابع قبل إغلاقها

وحتى الآن لم يتحقق الجمهور من الذي أغلق الحساب الخاص لبيومي فؤاد، أو هو من قام بغلق حسابه بعد الهجوم عليه

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