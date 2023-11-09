صور نادرة من طفولة عمرو دياب تحدث ضجة واسعة.. خفة دمه حديث الجمهور!

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور للفنان المصري عمرو دياب، عندما كان لا يزال طفلاً، وخطف الأنظار بخفة دمه الواضحة.

عمرو دياب ولد في 11 تشرين الأول/أكتوبر عام 1961 في محافظة بورسعيد، أسرته من مدينة الشرقية، لكن والده انتقل الى محافظة السويس التي عمل فيها كرئيس لشركة الانشاءات البحرية، ولكن بعد حرب العام 1967، اضطرت الاسرة إلى العودة للشرقية مرة أخرى، ومن هناك بدأ عمرو مشواره الفني.

في عمر السادسة، اصطحبه والده إلى الإذاعة المحلية في بورسعيد وغنى النشيد الوطني "بلادي بلادي" وقرر عمرو دياب بعدها دراسة الموسيقى والتحق بالفعل بأكاديمية الفنون ليحصل على البكالوريوس في تخصص الموسيقى العربية لعام 1983 وهو العام الذي أطلق فيه أول البوماته الغنائية "يا طريق".

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