قصة وأبطال العرض المسرحي "نور في عالم البحور" قبل انطلاقه.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يفتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي "نور فى عالم البحور"، فى السابعة من مساء اليوم، الخميس على مسرح متروبول.

مسرحية نور في عالم البحور، من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال بقيادة المخرج عادل الكومي، وهو ضمن خطة العروض المسرحية للبيت الفنى للمسرح التي أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد" بالمسرح القومي بالعتبة.

العرض من تأليف وأشعار محمد زناتى، إخراج شادى الدالى، موسيقى وألحان هانى شنودة، ديكور عمرو الأشرف، ملابس مروة عودة، استعراضات مناضل عنتر، ماسكات حنا حبشي، أعمال نحت مصطفى فكرى.

محمد

"نور فى عالم البحور" بطولة النجم محمد عادل، ألحان المهدي، سيد جبر، راندا إبراهيم، محمد سعداوي، أحمد أوسكار، خالد سعداوي، محمد عبد الفتاح، أحمد حلمي.