بسبب غضب الجمهور.. غلق حساب بيومي فؤاد على فيسبوك

ياسر رشاد - القاهرة - أثار بيومي فؤاد حالة من الجدل الأيام القليلة الماضية بعد رسالته الأخيرة التي للجمهور عقب عرض مسرحية زواج اصطناعي، وأشار الجمهور إلى أن المقصود بالرسالة هو محمد سلام وذلك بعد اعتذاره عن المشاركة في العرض.

وتسببت تلك الرسالة في غضب الجمهور الذي شن حملة هجوم على حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي مما أدى إلى خسارة حسابه مليون متابع، وأصبح 8 ملايين و900 ألف، بعدما كان 9 ملايين و900 ألف، وبعدها تفاجأ الجميع بغلق الحساب.

مسرحية "زواج اصطناعي" عرضت في الفترة من 30 أكتوبر الماضي حتى يوم 4 نوفمبر الجاري، على مسرح محمد العلي في الرياض بالسعودية.

وتدور أحداثها حول زوجين يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، ويضطران للجوء لخبير في العلاقات العاطفية، ثم يجرى لهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهم يعيدون التفكير في مشروع زواجهما بالكامل. وشارك في بطولتها مي عز الدين وبيومي فؤاد ومحمد أنور، إيمان السيد، دنيا سامي، وغيرهم.