بعد رسالته لضمير العالم.. فنانة مصرية توّجه رسالة دعم لمغني الراب ويجز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجهت الفنانة المصرية وفاء صادق عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رسالة دعم ومحبة لمطرب الراب ويجز، وذلك بعد تصريحاته الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة لانتهاكات الاحتلال في غزة.

ونشرت وفاء مقطع فيديو لويجز أثناء إحيائه إحدى حفلاته بكندا وسط الآلاف من جمهوره، وهو يوجه لهم رسالة مؤكداً فيها أن الإعلام الغربي يغطي على الحقائق في غزة، وعلقت عليه قائلة: “ده أنا حبيت هذا الويجز حب، ربنا يبارك فيك يا شيخ”.

يذكر أن ويجز يواصل حفلاته الخارجية في أميركا وكندا وبريطانيا حيث يحرص في كل حفل يحييه على إيضاح الصورة الحقيقية لما يحدث في فلسطين وما يفعله الاحتلال الصهيوني الغاشم في قطاع غزة، وكان في آخر حفلاته بكندا قد وجه رسالة باللغة الإنكليزية للجمهور أكد لهم فيها أن الإعلام الغربي يحاول التعمية على ما يحدث في غزة وأنه يوصل لهم الحقائق مغلوطة، مؤكداً أن هناك حالة من التطهير العرقي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.