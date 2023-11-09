ياسر جلال يصوّر “ألف ليلة وليلة” لرمضان.. وهذه الفنانة تنضم إليه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يخوض الفنان المصري ياسر جلال السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “ألف ليلة وليلة” من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

كشف مصدر من داخل العمل أن الفنانة هنادي مهنا تعاقدت مؤخراً على المشاركة في المسلسل، رغم بدء التصوير منذ فترة، إذ جاء انضمامها نتيجة اعتذار إحدى الفنانات عن عدم المشاركة في المسلسل وهو الأمر الذي دفع الشركة المنتجة للمسلسل للتعاقد مع هنادي والتي بدأت تصوير دورها بالفعل.

من ناحية أخرى تشارك الفنانة هنادي مهنا في فيلم “أنا وابن خالتي”، وتجسد خلال أحداث الفيلم شخصية ابنة سيد رجب، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصين يقعان في عدة مغامرات لكل منهما مغامرة في حياته، حيث تدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي.

والفيلم بطولة سيد رجب وبيومي فؤاد وهنادي مهنا، وعلي لوكا، وإنعام سالوسة، ومن تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.