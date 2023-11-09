“أول رجل في حياتي”.. نور تحيي ذكرى رحيل والدها بكلمات مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت الفنانة نور ذكرى رحيل والدها، وذلك بعد نشرها صورة له على حسابها الرسمي بـ”إنستغرام”، عبرت من الخال التعليق عليها بكلمات مؤثرة عن افتقادها له منذ أن رحل عن عالمنا.

وكتبت نور معلقة على الصورة، قائلة: “إلى من علمني البساطة والتواضع، إلى من علمني الإيمان والحب، إلى من علمني الكفاح والصمود، إلى أول رجل في حياتي، إلى أبي لقد كنت السند والقوة والعزيمة التي كانت تدفعني في كل مراحل حياتي”.

وتابعت: “حكمتك علمتني الاتزان في كل الأمور، وحنانك علمني معنى الحب والتسامح لقد رحلت عني بالجسد لكنك ستظل دائماً متغلغلاً في روحي وقلبي وعقلي، الله يرحمك يا بابا، الله يرحمك يا حبيبي”.

يذكر أن آخر أعمال نور كان فيلم “بيت الروبي” والذي تشارك في بطولته بجوار كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز وإخراج بيتر ميمي.

وكشف نور عن تفاصيل دورها في تصريحات إعلامية قائلة: “دوري هي دكتورة إيمان الروبي والتي تعمل طبيبة نساء وتوليد، تبتعد مع زوجها وأولادها عن الحياة العامة بعد حدوث أزمة لها لكن حياتها تتغير بعد زيارة شقيق زوجها حيث تنقلب حياة أسرتها رأساً على عقب.

من ناحية أخرى تشارك نور في ماراثون رمضان 2024 من خلال مسلسلي “موضوع عائلي 3″، و”ألف ليلة وليلة”.