لطيفة تتلقى تهديدات بعد أغنية “إلى طغاة العالم” الداعمة لـ غزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة لطيفة التونسية مقطع فيديو عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” كشفت من خلاله عن تلقيها تهديداً بعدما قدّمت أغنيتها الجديدة “إلى طغاة العالم”، دعماً للقضية الفلسطينية، والتي حذفتها بعض المنصات العالمية.

وقالت لطيفة في الفيديو: “أنا بنت تونس وكل العالم شاف تونس عملت إيه بعد القصف والمهاذل والتهجير والتدمير بالبشر اللي بيحصل في غزة”.

وأضافت: “بنستصعب نضحك ونقول الناس هناك بتعاني، حتى لما تأكل تحس بغصة لأن الناس مش لاقية تأكل وأشلاء وبعد ما هجرت بيوتها يقصفوها، متعرفش تعبر بالكلام قول رأيك بالفن، الفن طول عمره لازم يكون سلاح مدني، وأم كلثوم بعد حرب 67 لفّت العالم العربي كله ولمّت اللي بلادها محتاجاه من مساعدات، وعبد الحليم وغيرهم من الفنانين اللي تركوا بصمة كبيرة”.

وأردفت لطيفة بالقول: “نرجع ونقول كل فنان هو حر في قناعته وتكوينه، الفنانين كتّر ألف خيرهم اللي بيعملوا حفلات وبتكون رايحة لمساعدة الفلسطينيين في الأكل والغطاء والأدوية والمساعدات بكل أشكالها هذه رسالة سامية وراقية وكل الناس مستنياها. عملت أغنية اسمها “إلى طغاة العالم”، رغم أن مواقع كتير من ضمنها “تيك توك”، منعوا الأغنية وأعطوني تهديد بغلق الأغاني والأكونت بتاعي، إحنا تربينا على القضية الفلسطينية من صغرنا، 70 سنة والشعب الفلسطيني يعاني”.

واختتمت لطيفة حديثها مؤكدةً: “قناعتي كبيرة إن إللي هيحرر فلسطين، رجال فلسطين الشرفاء ورجال الأمة الشرفاء، ربنا يحمينا ويرجّع الناس لبيوتها، ويحمي هذا الشعب الرائع والمثالي، فهو مثال للصمود والشجاعة والقوة”.