كيفانش تاتليتوغ يُحزن ممثلة وهي تكشف ما يفعله في الكواليس

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة التركية سيلين شكرجي عن ان النجم التركي كيفانش تاتليتوغ يحضّر طعاما لذيذا جدا في كواليس مسلسل "العائلة"، مضيفة: " احزن لانه ليس لدينا الكثير من المشاهد معاً لهذا لا نلتقي كثيراً في الكواليس".
وقد لاقى حديثها اعجاب عدد كبير من المتابعين.
على صعيد آخر يُعرض فيلم " النداء الأخير الى إسطنبول" في 24 تشرين الثاني المقبل، على إحدى المنصات، وهو من بطولة النجمين التركيين بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ، تدور احداثه عن شخصين يتلقيا صدفة في نيويورك، فيمضيان أوقاتا لا تنسى.
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