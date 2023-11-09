قضية فاطمة المؤمن الى العلن مجددا وهذا ما طلبته

ميرنا وليد - بيروت - تأخذ قضية الفاشينيستا فاطمة المؤمن اهتماما كبيرا على مواقع التواصل، وجديد هذه القضية هو مطالبة فاطمة بإلغاء حكم سجنها لمدة 3 سنوات وسحب الرخصة لمدة سنة.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد وجهت 10 تهم لفاطمة المؤمن وهي: القتل غير العمد، الإصابة غير العمد، قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات، تجاوز الحد الأقصى للسرعة المسموح بها، تجاوز إشارة المرور الحمراء، قيادة مركبة بتهور، قيادة مركبة غير مؤمن عليها، قيادة مركبة من دون رخصة سارية المفعول، التسبب في إلحاق ضرر بممتلكات الآخرين، وإلحاق ضرر بالممتلكات العامة.

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