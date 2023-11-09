ميرنا وليد - بيروت - انضمت الممثلة التركية جولين جديكوغلو لمسلسل "الطائر الرفراف" بشخصية "ايشان"، التي ستأتي إلى القصر برفقة أمها كي تدرس في الجامعة.

وكانت فجّرت الصحفية التركية بيرسين ألتونتاش مفاجأة متعلقة بالأحداث المقبلة لمسلسل "الطائر الرفراف"، اذ ردّت على سؤال أحد المتابعين حول اذا كان هذا العمل سينتهي، فأجابت بيرسين: "ليس دون ان يتزوج فريد بـ بيلين".

ومن المعروف ان المسلسل مأخوذ عن رواية، فكتب أحد المتابعين ما قرأه فيها بالقول: "اخر حلقة سيران تسافر تدرس وفريد يدخل المصح يتعالج الرواية كذا وبرضوا النهاية الاقرب كذا".

كانت هذه تفاصيل خبر ممثلة جديدة تنضم الى "الطائر الرفراف" وهذا دورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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