هالة صدقي تنفجر غضباً وترد على منتقدي عمل الفنانين في ظل الأحداث الحالية

ميرنا وليد - بيروت - أبدت الممثلة المصرية هالة صدقي رأيها بالانتقادات التي توجه لعمل الفنانين في ظل الأحداث الجارية في المنطقة العربية.



وأعربت هالة صدقي في تصريحات إعلامية، عن تعجبها الشديد من اندهاش البعض حول تصوير الفنانين لأعمالهم خلال الفترة الحالية في ظل كا يحصل في فلسطين.

وقالت صدقي: "الناس بتقول هما الفنانين المفروض ميشتغلوش.. طيب ما ماتشات الكرة شغالة والأفراح شغالة حتى الراقصات شغالين.. ليه معتبرين أن مهنتنا المفروض منشتغلش.. في بعض العقود فيها شرط جزائي، ومجهود للزملاء بقالهم شهر بيشتغلوا وفي عمال ملهمش ذنب في كده".

وأضافت: "القضية الفلسطينية مستمرة منذ 50 عاما، وهي مأساة كبيرة، لكن السوشيال ميديا تتفه منها وتترك القضية وتنشغل بأمور أخرى".

يذكر أن هالة صدقي كانت قد عبرت عن دعمها للشعب الفلسطيني، عبر رسالة كتبتها لمتابعيها، قالت فيها: "يا ريت في حاجة بإيدينا نقدر نعملها لأهلنا في فلسطين، وأتمنى من كل زملائي في كل الاستوديوهات والمسارح وكل أهلنا التبرع لأهل فلسطين، اشتغل وانقذ اقتصاد بلدك واشتغل وتبرع وساعد أهلنا في فلسطين، لا وقت للحزن، والشعارات للأسف لن تفيد أهلنا في فلسطين".

وأضافت: "السياسة والحلول السياسية لأهلها، ولكن مجرد محاولة للمساعدة حتى ولو بعلبة لبن او دواء تنقذ طفلا وفخورة ببلدي بالرغم من الوعكة الاقتصادية التي نمر بها إلا أن 90% من التبرعات من مصر وتحيا مصر، ربما العالم لم يدرك بعد حجم الدمار، ولكن للأسف مهما فعلنا لن نداوي الدمار النفسي الذي لحق بأهلنا في فلسطين، الله يرحمهم ويصبرهم ويقويهم".