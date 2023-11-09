عصام السقا "مهندس" في رمضان 2024 والسبب "صدفة "

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجم عصام السقا لتصوير مسلسله الجديد "صدفة " بطولة النجمة ريهام حجاج، ومن المقررعرضه في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

ويجسد النجم عصام السقا شخصية مهندس خلال الأحداث، المسلسل 30حلقة، في إطار اجتماعي تشويقي.

مسلسل "صدفة" يشارك في بطولته ريهام حجاج، عصام السقا، خالد الصاوي، شيرين رضا، من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

ومن ناحية أخرى، يواصل عصام السقا في الفترة الحالية تصوير مشاهده في مسلسل العودة، بطولة النجم شريف سلامة، والذي يجسد خلاله شخصية عمدة بالصعيد.

مسلسل العودة يشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم شريف سلامة، تارا عماد، محمد عبدالعظيم، فتوح أحمد، صفاء الطوخي، حمزة العيلي، عصام السقا، من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، ومن المقرر عرضه قريبًا.

أيضًا انضم عصام مؤخرًا لأبطال فيلم “الإسكندراني”، بطولة النجم أحمد العوضي من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، والذي بدأ أبطاله تصويره خلال الفترة الماضية.

ويذكر أن شارك النجم عصام السقا في الماراثون الرمضاني الماضي ، بأكثر من عمل أولهما مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، ومن تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي، والعمل ضم زينة، مي كساب، أحمد داش، إيمان العاصي، منة فضالي، أحمد فهيم، منذر رياحنة، سلوى عثمان، لبنى ونس، طارق النهري، محمد غنيم، جوري بكر.

وشارك أيضًا في الجزء الثالث من مسلسل المداح، بطولة حماده هلال، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، وشارك في بطولة العمل كل من هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، أحمد ماهر، سلمى أبو ضيف، محمد رياض، عبدالعزيز مخيون، وخالد زكي.