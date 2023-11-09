بالفيديو: شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها حول وجبات الرجال

أثارت الفنانة شمس الكويتية جدلاً واسعًا بتصريحاتها حول وجبات الرجال، حيث أكدت أن الدجاج وجبة الإناث، وأن الرجال يجب أن يتناولوا وجبات ذكورية لتقوية بنيتهم.

في مقطع فيديو ظهرت فيه، قالت شمس: “كل شيء في الدنيا له ذكر وأنثى، والدجاج أنثى، لذلك لا يجب على الرجال تناوله، لأنه سيجعلهم ناعمين مثل النساء”.

وأضافت: “هناك أدلة علمية تثبت أن تناول الدجاج يجعل الرجال ناعمين، لذلك ننصحهم دائمًا بتناول الكوارع وغيرها من الوجبات الذكورية”.

وأثارت تصريحات شمس الكويتية ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، حيث اعتبر البعض أن تصريحاتها خاطئة وغير علمية، بينما اعتبرها البعض الآخر مثيرة للضحك.

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