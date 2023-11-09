شاهد ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحد مولات الرياض

خطفت الفنانة المصرية ياسمين صبري، الأنظار بعد ظهورها في أحد مولات الرياض، حيث حظيت باهتمام كبير من قبل الجمهور.

وظهرت ياسمين صبري، في مقطع فيديو وثقته إحدى معجباتها، وهي تقضي وقتها للتسوق في أحد مولات الرياض، مرتديةً ملابس كاجوال بسيطة، مما زاد من إعجاب الجمهور بها.

ويعد أحدث أعمال ياسمين صبري، فيلم البعبع، الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى لعام 2023.

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