يلعبان بانسجام كبير.. شاهد ملكه كابلي تظهر رفقة طليقها أحمد سالم وطفلتهما

ظهرت خبيرة التجميل ملكة كابلي رفقة طليقها أحمد السالم وهما يلعبان بانسجام كبير رفقة ابنتهما، لتلفت الأنظار حيث اعتقد البعض أنهما سينهيان انفصالهما وسيعودان معاً مرة أخرى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقته ملكة كابلي بنفسها وشاركته عبر حسابها الموثق على تطبيق سناب شات، وظهرت فيه وهي تلعب رفقة أحمد السالم وابنتها في أحد ملاهي الأطفال.

وتابعت ملكة كابلي مؤكدة أنها لن تدع ابنتها تعش ما عاشته هي سابقاً في طفولتها ومراهقتها: “مستحيل أخلي بنتي تعيش أي شي من اللي انا عشته وأنا طفلة مراهقة، كنت أقول يا رب أجيب بنت بس عشان أعوضها عن اللي عشته وأمارس معاها الأمومة وأعيش عشانها، قدر الله وصار انفصال فقررت إن حتى الانفصال يكون إيجابي على قمر، وما أحسسها بيوم ان أمها وأبوها على خلاف بالعكس كل يوم أحببها في أبوها زيادة”.

أضافت ملكة كابلي موضحة سعيها لكي تعيش قمر ابنتها حياة طبيعية وعائلة هادئة رغم الانفصال: “حتى أختها خوخة اللي من أبوها انتظرت قمر شوي تكبر وتعمدت أروح الكويت واطلب إني أعرفهم على بعض وتكون دايم على تواصل معها، لأن نفسية بنتي عندي أهم شي كل همي إنها لمن تكبر ما تشوفني أنانية وتلومني على شي، بالعكس أبغاها تعرف أنها كانت من أولوياتي وحرصت أنها تعيش في أجواء عائلية رغم الانفصال”.