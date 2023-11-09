بعد معالجة العطل.."شاهد" تعلن عودة منصتها للعمل بشكل طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت "شاهد" عودة منصتها للعمل بشكل طبيعي بعد حدوث عطل فني استمر لساعات قليلة.

ونشر الحساب الرسمي للمنصة، على إنستجرام، بيانا جاء فيه: "جماهيرنا وشركائنا الأعزاء.. نعتذر عن الإزعاج الناتج عن انقطاع خدمة شاهد".

وأضاف البيان: "تم حل المشكلة الآن ويمكنك الاستمرار في متابعة برامجك المفضلة، نشكركم على تفهمكم".

وكانت"شاهد" أعلنت في بيان سابق عن حدوث عطل في المنصة، جاء فيه: "تأسف منصة شاهد عن الخلل التقني الذي يعمل فريقنا المتخصص على إصلاحه بأقصى سرعة لتعود الخدمة إليك".

وأعلنت "شاهد" في وقت سابق عن عرضها لفيلم "نزوح" للمرة الأولى، يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر الجاري.

"نزوح" تدور أحداثه في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة ذات الـ 14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.