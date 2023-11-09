فن ومشاهير

هالة صدقي: السوشيال ميديا تركت قضية فلسطين وانشغلت بخلاف محمد سلام وبيومي فؤاد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قالت الفنانة هالة صدقي، خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "الناس بتقول هما الفنانين المفروض ميشتغلوش.. طيب ما ماتشات الكرة شغالة والأفراح شغالة حتى الراقصات شغالين"

وتابعت: "ليه معتبرين إن مهنتنا المفروض منشتغلش.. في بعض العقود فيها شرط جزائي، ومجهود للزملاء بقالهم شهر بيشتغلوا وفي عمال ملهمش ذنب في كده".

وأكدت أن القضية الفلسطينية مستمرة منذ 50 عام، وهي مأساة كبيرة، لكن "السوشيال ميديا" تتفه منها وتترك القضية وتنشغل بخلاف محمد سلام وبيومي فؤاد.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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