قبل طرحه.. كواليس أغنية فيلم "بلوموندو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "بلوموندو"، الذي يقوم ببطولته النجم حسن الرداد عن موعد طرحه في دور العرض بمصر والدول العربية.

الشركة أعلنت عن طرح الفيلم غدا الجمعة بعد طرحه البرومو الرسمي مساء أمس الأربعاء، وهو من إخراج ياسر سامي، و إنتاج سامر المحضر.

أسامة الجوكر "مدير أعمال فريق الباور العالي"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال: "النجم حسن الرداد يقدم في الفيلم أغنية بعنوان "ضرب ضرب"، من كلمات وألحان ثنائي الفريق تايسون وموزة وبمشاركتهم، وتم تسجيلها مع بداية التصوير من حوالي سنة".

وتابع: "المفارقة أن الفيلم يطرح يوم الجمعة المقبل، في نفس يوم إحتفالنا بزفاف موزة، ووجهنا الدعوة لكل النجوم الذين تعاونا معهم، وفي مقدمتهم صديقنا النجم صاحب الجماهيرية الكبيرة محمد رمضان"

فريق الباور العالي، تعاون مع العديد من النجوم، وفي مقدمتهم النجم محمد رمضان، في عدة أغاني، ومنها تنطيط، دوشة، رايحين نسهر، كورونا فيروس، ومن كلمات وألحان ثنائي الفريق قدمت النجمة سمية الخشاب، أغنية "هركب ع الموجة"، وغنت أيضًا النجمة جومانا مراد.

فيلم "بلوموندو" من تأليف حازم ومحمد ويفي، بطولة حسن الرداد، و إيتن عامر، محمد محمود، محمود حافظ، سما إبراهيم، محمد رضوان، رحاب الجمل، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج شركة "رويال صن" سامر المحضر.