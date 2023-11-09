أصيب بالعمى وتزوج سهير البابلي بعد مشاجرة معها.. أشهر اعترافات أحمد خليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حفل مشوار الفنان الراحل أحمد خليل، بمواقف عديدة، على المستوى الفني و الإنساني منها قراره بعدم العمل في التلفزيون بعد إصابته بالعمى، وشروط زواجه للمرة الثانية من زوجة ألمانية الجنسية.

الفنان الراحل أحمد خليل، الذي تحل اليوم الخميس الذكرى الثانية لوفاته، إذ رحل عام 2021، في مثل هذا اليوم 9 نوفمبر عن عمر يناهز 80 سنة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، تحدث خلال حواراته عن تلك المواقف.

عمى مؤقت

الفنان الراحل أحمد خليل، تحدث عن تلك الواقعة التي هجر بعدها العمل في التلفزيون، خلال ظهوره مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "باب الخلق"، وقال: "أثناء تصوير مسلسل أحضر لي مسئول الإنتاج وجبة طعام عبارة عن ربع كيلو كباب ومعها السلطة، وفي اليوم التالي أخرج نفس الطعام، ولفت نظر المخرج أنها غير آمنة، وبعد رفض تغييره تناولت قطعة واحدة من الكباب".

وأضاف: "بعد ذلك أصبت بالعمى المؤقت، وكنت وقتها حاد الطبع، وأقسمت على عدم العمل في التلفزيون مرة أخرى".

خناقة مع سهير البابلي

الفنان الراحل أحمد خليل، كشف أسباب انفصاله عن الفنانة سهير البابلي، بعد زواج دام عامين، وقال: "في أول لقاء جمعنا، تعاملت معي بحدة، وأنا لم أقبل هذا الأمر إطلاقًا، فنشبت بيننا مشاجرة، لكن الخناقة انتهت بعرض زواج، وبالفعل تزوجنا بعد انتهاء تصوير العمل، ولم تستمر أكثر من عامين، حيث انتهت القصة بالانفصال بسبب الظروف القاسية التي تمر بها الفنانات، وانفصلنا ونحن أصدقاء".

ألماني آه عربي لآ

زواج الفنان الراحل أحمد خليل، من ثاني زوجاته الألمانية الجنسية، كان مرهونا بعدة شروط وضعها بنفسه.

وعن تلك الشروط، تحدث الفنان الراحل، خلال ظهوره مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "باب الخلق"، وقال: "شقيقي استضاف إحدى الفتيات الألمان في منزله لزيارة مصر، والزيارة كان مقررًا لها 10 أيام وامتدت لـ3 شهور، وتعرفت أمي عليها وعرفتني بها كي أتزوجها رغم رفضي لفكرة الزواج في البداية، لكني بعدما رأيتها في منزلنا في أحد المرات من "ظهرها"، أعجبت بها وتزوجنا بسرعة".

وتابع: "طلبت من أسرتي عدم تعليم زوجتي للغة العربية حتى تستمر الحياة بيننا، لكنهم علموها اللغة واستمرت الحياة بيننا، وأنا لم أر شخص في حياتي يعشق مصر مثلها، كنت أستيقظ على صوت هايدي زوجتي وهي تتشاجر مع طفلتي قبل ذهابها للحضانة، وتقول لها: "بابا قال متنزلوش إلا لما تصلوا".

الفنان الراحل أحمد خليل من مواليد الدقهلية 1941، وتخرج من المعهد العالي للسينما عام 1965، ومن ثم التحق بمسرح الجيب، وهناك شارك في بطولة عدد من المسرحيات الهامة، والتي قدمت باللغة العربية الفصحى، وقام ببطولة العديد من المسلسلات، ومنها "حديث الصباح والمساء"، و"كيد النسا"، و"الركين"، و"ريش نعام"، و"خيط حرير"، و"الكيف"، و"الفتوة"، وغيرها.

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد خليل حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" بطولة النجوم: ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، هايدي رفعت، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، ياسمين رحمي، رضوى جودة، ومارتينا عادل وغيرهم، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.